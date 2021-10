Stiri pe aceeasi tema

- Sute de polițiști și jandarmi verifica daca se respecta restricțiile, acțiune se intensifica in urmatoarele ore și zile The post Sute de polițiști și jandarmi verifica daca se respecta restricțiile first appeared on Partener TV .

- OFICIAL, RESTRICȚIILE CARE INTRA IN VIGOARE IN TOATA ROMANIA, DIN DATA DE 25.10.2021, TIMP DE O LUNA The post OFICIAL, RESTRICȚIILE CARE INTRA IN VIGOARE IN TOATA ROMANIA DIN DATA DE 25.10.2021 first appeared on Partener TV .

- RESTRICȚII in vigoare de LUNI, evenimentele private INTERZISE,la magazinele alimentare și farmacii, nu trebuie certificatul verde, in rest este obligatoriu The post RESTRICȚII in vigoare de LUNI, evenimentele private INTERZISE,la magazinele alimentare și farmacii, nu trebuie certificatul verde, in rest…

- Itinerarele rutelor municipale de transport public vor fi modificate in acest weekend, iar in intervalul 16 octombrie, ora 01:30 - 17 octombrie, ora 19:00, va fi sistata circulația rutiera in perimetrul Pieței Marii Adunari Naționale, bd. Ștefan cel Mare și Sfant - str. Al. Pușkin - str. Mit. G. Banulescu…

- Cel putin 50 persoane au fost ucise si 140 ranite intr-o explozie care a lovit vineri o moschee siita din orasul Kunduz, in nord-estul Afganistanului, relateaza AFP, citand surse spitalicesti. Explozia a fost un atentat sinucigas, conform unui responsabil taliban. "Pana acum am primit 35 de…

- Capitala se apropie de incidența 4 la mie, insa oficial nu este inca in scenariul roșu. Vineri, Bucureștiul a ajuns la 3,77, in urma unei ședințe la Prefectura Capitalei s-a luat decizia ca noile masuri sa intre in vigoare din aceasta noapte. Altfel spus, de la ora 00.00 certificatul verde devine obligatoriu…

- ULTIMA ORA, ATENȚIE DAMBOVIȚENI ȘI ADMINISTRAȚII LOCALE, un COD PORTOCALIU DE FURTUNI intra in vigoare și este valabil in intervalul 28 august, ora 15:00 – 29 august, ora 18:00 The post ULTIMA ORA! ATENȚIE DAMBOVIȚENI ȘI ADMINISTRAȚII LOCALE, COD PORTOCALIU DE FURTUNI first appeared on Partener TV .

- Eliberarea pașapoartelor simple electronice, in mai puțin de 3 zile, pentru a veni in sprijinul cetațenilor, in special al celor dornici sa plece in vacanța The post Eliberarea pașapoartelor simple electronice, in mai puțin de 3 zile first appeared on Partener TV .