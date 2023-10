Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman a obținut, spune presa centrala , o noua victorie in ceea ce inseamna ”repatrierea infractorilor romani” cu greutate din Italia. Dupa Darius Valcov și Dorin Maior a urmat Ionel Arsene, care astazi, spun sursele noastre judiciare, a pierdut recursul intr-o acțiune judecatoreasca prin care…

- In curand, incep lucrarile de modernizare strazi in zona SUD, orașul Racari, Primaria Racari a emis autorizația pentru organizarea șantierului, edilul Marius Caraveteanu The post In curand, incep lucrarile de modernizare strazi in zona SUD, orașul Racari first appeared on Partener TV .

- Ilie și Ioana Nastase sunt in continuare impreuna, un cuplu solid, deși mulți nu dadeau șanse relației, mai ales ca au fost chiar la un pas de divorț. Acum, soția fostului tenismen recunoaște ca ar vrea sa devina mama de fata.Florile au avut intotdeauna o semnificație speciala in relația lor, iar Ilie…

- MInistrul Finantelor a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, ca daca ANAF nu ar fi fost de-a lungul timpului slabit, ar fi fost o institutie puternica, el aratand ca ” prin masurile care au fost luate de-a lungul timpului, i s-au limitat anumite puteri si responsabilitati”.…

- In lupta impotriva consumului de droguri se implica Ministerul Familiei. Natalia Intotero a anuntat ca, impreuna cu Agenția Naționala Antidrog și Ministerul Educației, va pune la dispoziție o platforma online in acest sens. Totodata, cu sprijinul Colegiului Psihologilor, vor fi organizate evenimente…

- Deși mai mulți proprietari de cladiri istorice au inceput sa iși renoveze imobilele, numarul celor inca aflate intr-o avansata stare de deteriorare nu e deloc... The post „Atenție, cad ornamente!”, o fraza de care nu vom scapa in curand la Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Programul Rabla local 2023 vine in ajutorul persoanelor care vor sa-și caseze mașinile mai vechi de 15 ani și sa primeasca, in schimb, suma de 3.000 de lei. Ce se dorește prin Programul Rabla Local 2023 Este bine de știut faptul ca acest program nu condiționeaza proprietarii mașinilor sa-și cumpere…

- Termen limita saptamana aceasta pentru ajutorul pe hectar pentru fermierii ale caror culturi agricole au fost afectate de seceta! Direcțiile pentru agricultura județene reamintesc fermierilor ca 20 iulie 2023 inclusiv este ultima zi de depunere a cererilor in cazul schemei de ajutor sub forma de grant…