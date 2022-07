Stiri pe aceeasi tema

Un autobuz s-a prabușit in valea unui rau din Kenya și a ucis 24 de persoane, anunța surse din țara africana, citate de Reuters. O parte din presa locala anunța ca ar fi murit 33 de oameni.

Rezultatele ultimei runde de voturi pentru parlamentari in cadrul alegerilor pentru conducerea Partidului Conservator au fost anunțate de președintele Sir Graham Brady.

Boris Johnson si-a luat la revedere miercuri de la parlamentarii britanici in ultima sa sesiune de intrebari in calitate de prim-ministru, in cadrul careia si-a aparat bilantul si a incheiat apoteotic cu formula "Hasta la vista, baby", in aplauzele conservatorilor, relateaza AFP, DPA si Reuters.

Cei cinci candidati la presedintia Partidului Conservator britanic si, implicit, la functia de prim-ministru al Regatului Unit s-au contrat pe diverse subiecte in dezbaterea televizata organizata duminica seara, in ajunul unei noi runde a scrutinului intern, relateaza luni DPA, scrie AGERPRES.

Rishi Sunak este acum principalul candidat in cursa pentru șefia Partidului Conservator și pentru funcția de prim-ministru, insa lupta este departe de a se fi terminat, scrie BBC. Cine este milionarul care a ocupat funcția de ministru de finanțe in cabinetul lui Boris Johnson și care ar putea sa…

Boris Johnson va demisiona astazi din funcția de lider conservator și va continua ca prim-ministru pana in toamna, anunța BBC.

O femeie din comuna Cerat, județul Dolj, este arestata la domiciliu, dupa ce polițiștii au mers la locuința ei și au gasit-o pe nepoata in varsta de 10 ani legata cu lanțul de picior, anunța mediafax.