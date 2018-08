Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul Tribunalului Bucuresti, care face cercetari in cazul agresarii celor doi jandarmi, intre care o femeie, a facut publice imagini cu un barbat, cerand populatiei sprijin pentru identificarea acestuia, informeaza...

- Mitingul diasporei s-a terminat cu incidente violente între o parte a protestatarilor și jandarmi. Mulți manifestanți pașnici au avut însa de suferit. Realitatea.net a filmat din Piața Victoriei momentele protestului.

- Andreea Raicu (41 de ani) semneazp un text in care ii felicita pe initiatorii campaniei „Fara penali in functii publice“ si isi indeamna cititorii sa semneze si sa se implice mai mult in evenimentele politice. De asemenea, vedeta a marturisit ca nu intelege „bucuria celor care au iesit in Piata Victoriei…

- O masina in care se aflau cinci persoane s-a izbit de un cap de pod in localitatea Scanteia, un echipaj al ISU Iasi fiind nevoit sa intervina pentru descarcerarea soferului.Silvia Bolohan, purtatorul de cuvant al ISU Iasi, a declarat ca la fata locului se intervine si cu doua motociclete SMURD…

- Doi oameni au decedat in urma unui accident care a avut loc marți in comitatul Cambridgeshire din estul Marii Britanii, in urma ciocnirii dintre un autobuz și un camion, a precizat poliția britanica, informeaza BBC, potrivit Mediafax.In accidentul care a avut loc in jurul orei locale 7.30…

- Un tanar de 21 ani a fost la un pas de a-si ucide iubita in bataie.Tanara, in varsta de 18 ani, a fost batuta dupa ce a fost prinsa de barbat ca si-a descarcat aplicatia Snapchat.

- Ajutor pentru Emanuel Și tu poți ajuta! Rugam ajutor pentru fiul nostru, nascut cu o boala crunta! Emanuel s-a nascut cu o boala fara leac, diagnosticat cu Epidermoliza buloasa distrofica (boala copil-fluture). Emi are nevoie de ajutor, de la creme si pansamente speciale pana la imbracaminte (100 %…