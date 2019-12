Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in prima zi de Craciun pe DN2. Trei persoane au murit si alte patru au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal in judetul Ialomita. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie, unul dintre raniti urmand a fi preluat de elicopterul SMURD pentru…

- Accident cumplit in județul Neamț, la Poienari. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție dupa ce un microbuz in care se aflau noua persoane a intrat in niște arbori de pe marginea drumului. Doi oameni au murit pe loc, ceilalți au ajuns la spital cu rani grave, anunța Realitatea Plus.Accidentul…

- Patru copii, intre care doi gemeni cu varste de 1 an și 4 luni și doi cu varste de 4 și 10 ani, din localitatea Mandrești, județul Galați, au fost surprinși de un incendiu pornit de la soba din camera in care au fost lasați singuri. Unul dintre gemeni a murit, iar baiatul de 10 ani a suferit arsuri.Potrivit…

- Carnagiu pe o șosea din Ialomița! Zece persoane au murit și alte șapte sunt grav ranite dupa ce un TIR a lovit un microbuz. Este cel mai grav accident rutier din 2019. Accidentul s-a produs pe DN2A Slobozia – Urziceni, intre localitatile Balaciu si Sfantu Gheorghe, in jurul orei 5:00. In accident au…

