ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE Ce s-a întâmplat în atentatele din Germania Cel putin opt persoane au fost ucise miercuri seara in doua incidente armate la Hanau, in apropiere de Frankfurt, a anuntat politia locala, relateaza AFP si Reuters. Unitati speciale ale politiei ii urmaresc pe autorii atacurilor care au fugit la bordul unui vehicul inchis la culoare, a adaugat politia. Citește și: Moise Guran iese la atac: Așa greu de spus devine adevarul, atunci cand intri la guvernare? Primul atac a avut loc intr-un bar din centrul orașului, in timp ce al doilea a fost in cartierul Kesselstadt, scrie BBC News citand presa locala. Trei persoane au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

