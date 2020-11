ATENȚIE, imagini CUMPLITE! Teroriștii din VIENA au fost filmați în plină acțiune Politia vieneza a confirmat ca a ucis un suspect ca raspuns la atacul terorist produs luni seara in capitala Austriei, informeaza dpa. Un barbat, așa cum se vede mai jos, a fost executat, pe strada, de unul dintre terorist. Se pare ca ar fi cel puțin 7 morți și peste 15 raniți, informeaza surse neoficiale. Numarul atacatorilor ar fi 10, iar 4 au fost capturați. Totodata se vorbește despre 6 atentate diferite. In 3 locații sunt luari de ostatici: un hotel, un restaurant japonez și un magazin. Un fost ministru se revolta! Inchiderea parcurilor l-a nemulțumit complet Au mai fost confirmate moartea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

