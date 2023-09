ATENȚIE, imagini cu impact emoțional! VIDEO de pe camerele de supraveghere cu accidentul de la Adjud Camerele de supraveghere din zona in care s-a produs astazi accidentul rutier din Adjud, au surprins momentul in care șoferul de 84 de ani lovește cu mașina o mama de 27 de ani care se afla pe trecerea de pietoni cu cei doi copii ai ei. Reamintim faptul ca astazi, „la ora 10:40, Dispeceratul SAJ […] Articolul ATENȚIE, imagini cu impact emoțional! VIDEO de pe camerele de supraveghere cu accidentul de la Adjud apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mama cu doi copii au ajuns la spital dupa ce au fost loviți de o mașina in Adjud. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, iar purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea spune ca victimele se aflau pe trecerea de pietoni. ,,Astazi, la ora 10:40, Dispeceratul SAJ Vrancea…

- O mama cu doi copii au ajuns la spital dupa ce au fost loviți de o mașina in Adjud. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, iar purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea spune ca victimele se aflau pe trecerea de pietoni. ,,Astazi, la ora 10:40, Dispeceratul SAJ Vrancea…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza la ieșire din Adjud catre Lespezi. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea, ,,la ora 14:03, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier la ieșire din Adjud catre localitatea Lespezi…

- Un eveniment rutier s-a produs in urma cu puțin timp in zona localitații Bolotești. O mașina a intrat in viteza intr-o turma de oi și, potrivit martorilor, a ucis cinci ovine. Din precizarile primite de la IPJ Vrancea, nicio persoana nu a fost ranita in eveniment. Vom reveni cu informații. Articolul…

- La ora 15.03, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier in localitatea Adjud, pe E 85, cu trei autoturisme implicate. La solicitare s-au deplasat un echipaj SAJ de urgența tip B 2 cu asistent și un echipaj SMURD de prim ajutor. La accident s-au identificat doua victime…

- O mașina de poliție a fost lovita de un alt autoturism, iar doua persoane au fost ranite, traficul rutier fiind blocat. Accidentul rutier a avut loc in afara municipiului Adjud, la intersecția cu DN11A, la km 233+800. Conform Biroului de presa al IPJ Vrancea, „in jurul orei 13.37, o autospeciala din…

- O mașina de poliție condusa de un șef de post a fost implicata intr-un accident cu o caruța. Accidentul rutier a avut loc marți seara in zona localitații Spulber, pe DJ 204 D. Conform surselor noastre, autospeciala era condusa de șeful de post din Nereju. Din cercetarile la fața locului ar fi rezultat…