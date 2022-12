Atenție! Grapefruit roșu, din Turcia, retras de la vânzare. Motivul In perioada de dinaintea Sarbatorilor, tot mai mulți romani se opresc la raionul de fructe al magazinelor alimentare. Totul, pentru a-și cumpara fructe, pentru a avea pe masa de Craciun. Unii aleg mere, banane, portocale, mandarine sau clementine, alții grapefruit. Marți, insa, s-a aflat ca un lot de grapefruit rosu provenit din Turcia a fost […] The post Atenție! Grapefruit roșu, din Turcia, retras de la vanzare. Motivul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

