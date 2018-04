Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali din Timisoara au inceput curatenia de primavara. Aceștia au iesit pe teren, in acest weekend, nu pentru a da amenzi, ci pentru a face curatenie in locul celor pe care ar trebui sa ii sanctioneze. Directia Politia Locala anunta printr-un comunicat postat pe Facebook ca „Polițiștii locali…

- Groapa de pe strada Mocioni face o noua victima. Dupa ce in urma cu cateva zile mai multi lugojeni s-au plans ca si-au distrus jantele in groapa din zona fostei cofetarii Nicole, miercuri dimineata un sofer si-a rupt pur si simplu roata in craterul de pe strada. ”Mi-am dus copilul la scoala. Groapa…

- Conform purtatorului de cuvant al Poliției Locale, Anca Lautaru, sancțiunile aplicate de polițiștii locali ce sunt repartizați pe Biroul 2 Ordine Publica – Compartiment Paza Obiective (Bartolomeu) și, respectiv, Biroul 3 Ordine Publica (Tractorul), conform noii organizari aprobate de aleșii locali,…

- In data de 06.03.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta in scopul verificarii prevederilor legale privind: consumul produselor din tutun in spatiile publice inchise, organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor…

- Cu ocazia zilei de 1 Martie, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Trafic Rutier al Direcției Generale Poliția Locala a Municipiului Cluj-Napoca au surprins doamnele și domnișoarele participante la trafic cu marțișoare și zambete, urandu-le o primavara frumoasa, lipsita de incidente in trafic.…

- Odata cu intrarea in vigoare a Legii prevenirii nr. 270 din 2017, atunci cand politistii constata o fapta care intra sub incidenta de reglementare a acesteia, nu vor aplica amenda, ci vor acorda un termen de remediere a neregulilor constatate. Pentru toate celelalte situatii de incalcare a legislatiei…

- Odata cu intrarea in vigoare a Legii prevenirii nr. 270 din 2017, atunci cand politistii constata o fapta care intra sub incidenta de reglementare a acesteia, nu vor aplica amenda, ci vor acorda un termen de remediere a neregulilor constatate. Pentru toate celelalte situatii de incalcare a legislatiei…

- “Regulamentului privind conduita schiorilor/snowboarderilor pe domeniul schiabil al municipiului Brașov” a inceput sa fie respectat de catre iubitorii sporturilor de iarna și de turiști, astfel ca, pana acum, polițiștii locali alaturi de salvamontiști, aflați in misiune in Poiana Brașov, au raspuns…