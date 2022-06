Șeful ANAF, Lucian Heiuș, anunța controale masive la persoanele fizice care fac evaziune fiscala: „ Ii vedem aproape in fiecare saptamana, cu opulența pe care o afișeaza, pentru ca hoțul daca nu se lauda cu ce a furat nu e hoț. Vom incepe de la cel mai mare pana la cel mai mic” „Oameni buni, 20 de miliarde de euro in patru ani la 560.000 de oameni… Nu se mai poate continua in acest mod. Fiscul din Romania trebuie sa faca ce face orice fisc din lume – trebuie sa controlam și sa verificam veniturile și modul de dobandire de la persoanele fizice!, spune Lucian Heiuș. El afirma ca in ultimii 10-11…