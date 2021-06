Atenţie, este ŢEAPA momentului! Cei mai mulţi români le cad în plasă şi le plătesc banii pe loc! Elevii care au terminat clasa a XII-a trec, in aceste zile, prin focului examenului de Bacalaureat 2021. Tinerii trebuie sa fie atenti, totusi, la teapa momentului din Romania. Subiecte false de la Bac 2021 au fost scoase la vanzare pe internet, la prețul de 50 de lei. De ce este totul o minciuna? Subiectele false […] The post Atentie, este TEAPA momentului! Cei mai multi romani le cad in plasa si le platesc banii pe loc! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

