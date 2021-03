Atenție, duminică intră în vigoare Duminica intra in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta, care prevede interzicerea deplasarii in afara locuinței intre orele 22.00 și 5.00. Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Noua hotarare de Guvern intra in vigoare in 14 martie. Potrivit HG, se modifica intervalul orar in care este restricționata deplasarea in afara locuinței, urmand ca interdicția sa fie valabila intre orele 22.00 și 05.00. „Aceasta este, din punctul meu de vedere,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

