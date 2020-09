ATENȚIE! Doi mureșeni au pus în pericol ceilalți participanți la trafic! La data de 2 septembrie a.c., in jurul orei 01.20, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești au oprit in trafic, pe DN15, pe raza comunei Sangeorgiu de Mureș, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca cel in cauza […] Sursa articolului: ATENȚIE! Doi mureșeni au pus in pericol ceilalți participanți la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

