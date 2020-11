ATENȚIE! Deplasarea la Casa de Pensii, doar pentru anumite probleme Creșterea alarmanta a numarului persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 in municipiul Bacau, precum și faptul ca și in randul lucratorilor s-au inregistrat asemenea cazuri au determinat conducerea Casei Județene de Pensii (CJP) sa faca un apel insistent la cei care vor sa i se adreseze acestei instituții. Astfel, lanseaza catre pensionari și asigurați rugamintea de […] Articolul ATENȚIE! Deplasarea la Casa de Pensii, doar pentru anumite probleme apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

