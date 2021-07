Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor recomanda populatiei ca, in perioadele cu temperaturi ridicate, sa acorde atentie modului in care pastreaza sau prepara alimentele si a locurilor de unde acestea sunt cumparate. Potrivit unui comunicat al ANSVSA, transmis miercuri…

- Compania Mars retrage de la comercializare inghetatele Bounty (inghetata 6 batoane), Twix (inghetata 6 batoane) Snickers (inghetata 6 batoane) Snickers (inghetata baton 48 grame), Snickers Xtra (inghetata baton 66 grame), Bounty (inghetata baton 39,1 grame) si Twix (inghetata baton 40 grame), informeaza…

- Riscul de crestere a numarului de focare de pesta porcina africana (PPA) in Romania este unul foarte ridicat in aceasta perioada, desi la ora actuala la nivel national exista un numar mai mic de 100 de astfel de focare, a declarat, marti, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru…

- Un numar de 95 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi, din care unul in exploatatii comerciale si doua focare in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate 34.708 porcine (din focarele active), conform datelor Autoritatii Nationale, Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.…

- Recomandari ANSVSA pentru evitarea aparitiei toxiinfectiilor alimentare in perioadele cu temperaturi ridicate. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor recomanda populatiei ca, in perioadele cu temperaturi ridicate, sa acorde atentie modului in care pastreaza sau prepara…

- INFORMARE METEO: Vreme rea pana joi, in Alba și restul țarii. Ploi și intensificari ale vantului Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o informare meteo de ploi moderate cantitativ și intensificari ale vantului in majoritatea țarii. In intervalul 02 iunie, ora 10:00 – 03 iunie, ora…

- Ploile nu se opresc nici in zilele urmatoare. Administrația Naționala de Meteorologie tocmai a emis doua avertizari cod galben si portocaliu de vreme rea, valabile pana vineri seara, in mai bine de jumatate de tara. Coduri galben și portocaliu de ploi torențiale, grindina si vijelii in mai bine de jumatate…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana active era, joi, de 310, in ultima saptamana fiind inregistrate 11 focare noi, conform datelor publicate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din totalul focarelor active, sapte erau in exploatatii comerciale…