- Creste in continuare rata de infectare in judet, luni, 4 octombrie 2021, ajungand la 4,76 cazuri la mia de locuitori la nivelul judetului. Din cele 112 localitati, in doar trei nu s-au inregistrat cazuri in ultimele 14 zile.

- Luni, 4 octombrie, 113 școli, licee și gradinițe din județul Cluj au clase cu activitatea fața in fața suspendata. Astfel, elevii din acele clase iși continua cursurile in online, deoarece au fost descoperite cazuri de COVID in clasa, in randul elevilor sau chiar și in randul profesorilor.Școli și licee…

- In Dambovița,scenariile de funcționare pentru gradinițe, școli și licee, incepand de luni, 4 octombrie 2021 The post In Dambovița,scenariile de funcționare pentru gradinițe, școli și licee, incepand de luni, 4 octombrie 2021 first appeared on Partener TV .

- IȘJ Alba: Aproape 40 de clase in sistem online, in județ. Cazuri noi in alte opt școli, gradinițe și licee Se inmulțesc cazurile de clase care trec in online in județul Alba. Daca pana marți erau raportate 27, miercuri numarul acestora a ajuns la 39. Potrivit IȘJ Alba, de la inceputul acestui an școlar,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a actualizat datele cu privire la desfașurarea cursurilor in unitațile de invațamant, avand in vedere evoluția situației epidemiologice. Iar veștile nu sunt deloc incurajatoare in condițiile in care am depașit 100 de clase care fac ore online dupa abia o…

- In perioada septembrie – decembrie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizeaza concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județul Cluj. La concurs pot participa cadrele didactice care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele…

- Primaria municipiului Ploiești deruleaza un program de reparații curente, la nivelul unitaților de invațamant preuniversitar din oraș.Astfel, pana in prezent, s-au executat și finalizat lucrari de reparații curente in urmatoarele unitați școlare:  Liceul Tehnologic ,,Elie Radu" - hidroizolație…