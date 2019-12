Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat deja limitele pentru cheltuielile din 2020, care vor fi cu peste 40 de miliarde de lei mai mari decat veniturile. Pentru a face rost de bani in plus la buget, acciza la tigari va creste, iar indemnizatiile incasate de demnitari vor fi inghetate. In proiectul bugetului pe anul viitor,…

- Vești foarte proaste pentru conducatorii auto! Din pacate pentru aceștia, bucuria trecerii in noul an le va fi umbrita de amenzile rutiere care vor crește. Care este explicația pentru acest lucru? Cod Rutier 2019. De ce cresc amenzile de circulație de la 1 ianuarie? Noul an aduce amenzi de cirulație…

- Din 28 octombrie, Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor s-a modificat, crescand cuantumul amenzilor pentru depozitarea deșeurilor in alte locuri decat cele autorizate, pentru nedeținerea documentelor de avizare a fluxurilor pentru deșeuri, dar și pentru lipsa documentației de transport a acestora.…

- Poliția Romana anunța ca a inceput sezonul anvelopelor de iarna obligatorii și transmite ca șoferii ale caror autovehicule nu sunt dotate cu astfel de pneuri pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei, precum și reținearea certificatului de inmatriculare.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis…

- Amenzile de circulație cresc automat din momentul majorarii salariului minim pe economie. Daca proiectul de hotarâre al Ministerului Muncii devine lege, punctul de amenda va crește și el de la 1 ianuarie 2020.

- De astazi cresc amenzile pentru apelurile false la numarul 112 sau pentru transmiterea de mesaje abuzive la numerele 113, destinat persoanelor cu deficiente de auz sau de vorbire, sau 114 pentru transmiterea datelor de localizare. Acestea sunt sanctionate cu amenda de la 500 la o mie de lei. De asemenea,…

- Apelarea abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgența 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numerele 113 ori 114 se sancționeaza, incepand de azi, cu amenzi mai mari, care pornesc de la 500 de lei și ajung la 1.000 de lei. De asemenea, alertarea falsa a agențiilor specializate de intervenție…

- Curg atat sesizarile, cat și amenzile pentru oamenii certați cu bunul simț care arunca tot felul de deșeuri la colț de strada. „In ultimele doua saptamani, au fost aplicate pe aceasta linie un numar de 126 sancțiuni contravenționale, conform HCL 371/2007 modificata celor care au abandonat…