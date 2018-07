Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei informeaza persoanele care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia cu privire la modificarile aduse de Noul Cod Rutier elen, privind sancțiunile și aplicarea acestora in cazul nerespectarii prevederilor legale.

- Mai multe regiuni din Grecia sunt afectate in prezent de furtuni puternice și se afla sub incidența codului roșu.Meteorologii greci au emis COD ROSU de alerta din cauza vremii extreme, care va aduce caderi masive de ploaie, vanturi puternice și descarcari electrice, scrie romaniatv.

- Preturile cresc fara oprire de la inceputul anului. Cine pleaca in vacanta cu masina in Grecia, de exemplu, plateste in plus fata de anul trecut cu aproape 200 de lei pentru tot consumul.

- Varianta auto concureaza strans cu cea feroviara in transportul pe rutele Bucuresti-Istanbul si Bucuresti-Salonic, iar varianta aeriana presupune achizitia unui bilet din timp, arata comparatia preturilor din oferte, realizata de MEDIAFAX. Pentru Bucuresti-Istanbul, o calatorie efectuata…

- O persoana a murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs sambata pe DN7, in localitatea Budesti, unde un autoturism a derapat si a lovit un stalp de beton, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, informeaza Agerpres.Pe durata interventiei…