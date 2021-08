Stiri pe aceeasi tema

- Lidl Romania recheama imediat produsul „Vita D’or Ulei bio de canepa presat la rece 250ml“, se arata intr-un comunicat remis presei de ANSVSA. In produsul „Vita D’or Ulei bio de canepa presat la rece 250ml“ s-a depistat un conținut ridicat de tetrahidrocanabinol (THC). Consumarea acestui produs poate…

- Nu este prima data cand autoritatile ne semnaleaza unele sortimente de inghetata care contin substante toxice ce pot duce la boli grave. astfel, zilele acestea, printr-o alerta ANSVSA, peste 20 de sortimente cu substanțe toxice au fost retrase din mai multe hipermarketuri. „Pot produce cancer”, spun…

- Gigantul farmaceutic Johnson & Johnson retrage de pe piata cinci tipuri de crema pentru protectie solara Neutrogena si Aveeno, dupa ce a fost descoperita, in unele probe, o substanta chimica ce poate duce la aparitia cancerului, transmite Reuters.

- Gigantul farmaceutic Johnson&Johnson retrage de pe piata cinci tipuri de crema pentru protectie solara Neutrogena si Aveeno, dupa ce a fost descoperita, in unele probe, o substanta chimica ce poate duce la aparitia cancerului, transmite Reuters, citat de Mediafax.

- Lanțurile de magazine au anunțat retragerea de la comercializare a doua sortimente de inghețata și a unui sortimente de marar marunțit, conform anunțurilor publicate de ANSVSA. The post Carrefour si Penny au retras din magazine mai multe produse. Sa nu le consume cei care deja le-au cumparat! appeared…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara pentru si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat retragerea de la comercializare a doua produse care pun in pericol sanatatea consumatorilor. In primul caz este vorba despre mararul maruntit vandut in supermarketurile Carrefour, in care s-au depistat…

- Zdenek Ondrasek, atacantul adus de la Viktoria Plzen, are un Index InStat, in sezonul trecut, sub cel al lui Buziuc, varful pe care FCSB l-a luat in vara lui 2020 de la Clinceni, iar restul cifrelor celor doi in ultimul an sunt cam aceleași. FCSB a realizat a 4-a achiziție a verii, dupa venirile lui…

- Nu de puține ori cand mergem sa cumparam anumite produse avem surpriza sa gasim produse contaminate. Un astfel de caz a fost anunțat recent de angeția de presa DPA, in cazul unor produse de tip mezeluri produse de o companie germana. Mezelurile resepctive, conform agenției, se regaseau pe mai multe…