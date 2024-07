Atenție! Cum te poți trezi cu cost suplimentar de roaming pe factura de telefon, fără să ieși din țară Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia utilizatorilor de servicii de telefonie mobila asupra riscului de roaming involuntar in peste 350 de unitati administrativ-teritoriale din judetele de granita ale Romaniei, in contextul calatoriilor de vara si al altor activitati in aceste zone. Roaming involuntar și costurile suplimentare ANCOM precizeaza ca intrarea in roaming involuntar poate genera costuri suplimentare semnificative pentru apeluri, mesaje si date mobile, chiar si in cazul in care utilizatorii nu au trecut efectiv granita. Roamingul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia utilizatorilor de servicii de telefonie mobila asupra riscului de roaming involuntar in peste 350 de unitati administrativ-teritoriale din judetele de granita, in contextul calatoriilor de vara si al altor…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia utilizatorilor de servicii de telefonie mobila asupra riscului de roaming involuntar in peste 350 de unitati administrativ-teritoriale din judetele de granita, in contextul calatoriilor de vara si al altor…

- Pentru a permite realizarea unor lucrari de reabilitare de catre Primaria Calan la podul peste raul Strei, compania Delgaz Grid este nevoita sa execute lucrari de cuplare a noilor conducte de medie presiune care alimenteaza orașul Calan. Astfel, va fi sistata temporar alimentarea cu gaze naturale,…

- Pentru a permite realizarea unor lucrari de reabilitare de catre Primaria Calan la podul peste raul Strei, compania Delgaz Grid este nevoita sa execute lucrari de cuplare a noilor conducte de medie presiune care alimenteaza orașul Calan. Astfel, va fi sistata temporar alimentarea cu gaze naturale,…

- CNAIR informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 13.07 – 14.07.2024 (sambata și duminica), in intervalul orar 10.00 – 20.00, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale din cauza temperaturilor extreme (38 – 39…

- Autovehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula in acest weekend pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres si drumuri nationale din cele 28 de judete aflate sub avertizare Cod rosu de canicula, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Restrictiile de circulatie…

- Procesul de centralizare a buletinelor de vot a fost suspendat luni seara in aproape jumatate de țara. Președinții birourilor electorale județe și de sector, in majoritate magistrați, nu au fost intimidați de avertismentele lansate de președintele AEP, Toni Grebla, cu privire la presupusa ilegalitate…

- Procesul de centralizare a buletinelor de vot a fost suspendat luni seara in aproape jumatate de țara. Președinții birourilor electorale județe și de sector, in majoritate magistrați, nu au fost intimidați de avertismentele lansate de președintele AEP, Toni Grebla, cu privire la presupusa ilegalitate…