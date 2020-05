Atentie. Cum se circula, pe A2, in zona kilometrului 200

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 50 de metri, in zona kilometrului 200. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa circule cu foarte mare atentie si cu viteza deosebit de redusa, sa foloseasca luminile de intalnire si fiecare manevra sa fie efectuata numai dupa o temeinica asigurare, pentru a putea evita producerea de accidente rutiere. ...