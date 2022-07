Atenţie cum circulaţi cu bicicletele şi, mai ales, cu trotinetele electrice! In perioada 30 iunie – 1 iulie, polițiști de rutiera și ordine publica din Prahova și alte 18 județe, precum și din București, au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave in care sunt implicați conducatorii de biciclete și trotinete electrice, aplicand 4.002 sancțiuni contravenționale. In acest context, Poliția Romana precizeaza faptul ca, la nivel național, 3.826 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor privind circulatia pe drumurile publice. Tot Poliția Romana recomanda cum sa se circule cu astfel de mijloace de transport: „Daca un drum este prevazut cu o… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul PNL din CGMB a lansat in dezbatere publica Regulamentul pentru utilizarea trotinetelor electrice in Bucuresti. Potrivit documentului, pentru a conduce o bicicleta sau o trotineta electrica pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani si se interzice…

- Stationarea trotinetelor electrice in locuri interzise va fi sanctionata cu amenzi cuprinse intre 200-400 de lei, conform unui proiect de hotarare supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Capitalei, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Polițiștii au amendat peste 150 de conducatori de biciclete și trotinete electrice, pe parcursul a doua zile, in județul Valcea. Sancțiunile s-au aplicat in zilele de 23 si 24 iunie 2022, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Valcea. „332 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate de…

- Bogdan Ionescu, fostul sot al Elenei Basescu, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins sub influenta alcoolului la volan, in urma unui control al politistilor rutieri din Capitala, in noaptea de vineri spre sambata, informeaza News.ro . Bogdan Ionescu, in varsta de 43 de ani, a fost prins cu o…

- Consiliul Local Municipal Targu Mureș a aprobat regulamentul și condițiile de utilizre a trotinetelor electrice pe domeniul public al orașului.Astfel, circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice se face in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,…

- Miercuri, intre orele 9.00-14.00 și 16.00-21.00, polițiști brașoveni au verificat respectarea de catre conducatorii de biciclete și de trotinete electrice a prevederilor legale incidente domeniului rutier. Informarea acestora cu privire la riscurile la care se expun daca nu sunt respectate normele legale…

- De cateva zile, in municipiul Ramnicu Valcea este disponibil un sistem de inchiriere in regim self-service a trotinetelor electrice operate de Lime Technology Network in baza unui acord de cooperare aprobat prin HCL nr. 91/2022, iar in urmatoarea perioada se asteapta ca in municipiu sa opereze si Bolt…

- De cateva zile, in municipiul Ramnicu Valcea este disponibil un sistem de inchiriere in regim self-service a trotinetelor electrice operate de Lime Technology Network. In urmatoarea perioada se asteapta ca in municipiu sa opereze si Bolt Operation, intr-un demers al adminstratiei municipale de promovare…