Atenție! Creștere relativ alarmantă a cazurilor de Covid-19! Se observa o ”creștere relativ alarmanta” a numarului persoanelor diagnosticate cu Covid-19, avertizeaza dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase ”Sfanta Parascheva”din Iași. Medicul pune aceasta creștere pe seama ”fenomenului de relaxare” in privința masurilor de protecție contra Sars-Cov-2. ”In ultima perioada observam o crestere relativ alarmanta de cazuri de pacienti care prezinta simptomatologie si sunt diagnosticati cu boala Covid-19, respectiv, cu virusul Sars-Cov2. Acest fenomen poate fi explicat prin asa zisul fenomen de relaxare fata de ceea ce reprezinta protectia impotriva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

