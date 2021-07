Atenție: Creștere majoră a cazurilor de coronavirus în Grecia Grecia inregistreaza din nou o creștere majora a cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus. Creșterea vine dupa ce Grecia a inregistrat mai multe saptamani de scadere a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. Majoritatea restricțiilor anti-pandemie au fost eliminate ca urmare a scaderii numarului de cazuri de infectari. Se pare insa ca in urma relaxarii restricțiilor cazurile de imbolnaviri s-au inmulțit din nou. Conform Reuters, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.797 de noi infectari, asta dupa ce luni fusesera inregistrate aproximativ 800 de cazuri. Grecia, tara puternic dependenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

