Atenție: coșurile de fum necurățate sunt pericol de incendiu! ORAVITA – Avertizeaza pompierii militari caraseni dupa ce au intervenit, joi seara, in jurul orei 18.37, la un incendiu care a cuprins acoperisul unei case din Oravita! Au intervenit un echipaj de pompieri militari cu o autospeciala de stingere, dar si un echipaj SMURD, ambele de la sectia de pompieri din oras, incendiul fiind stins rapid, inainte sa se extinda la casele invecinate. Din fericire, nu au fost inregistrate victime sau pagube majore, cauza probabila a incendiului fiind cosul de fum necurațat. „Pe aceasta cale reamintim cetațenilor ca astfel de evenimente nedorite pot fi evitate doar… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O casa din localitatea Hulubesti a luat foc azi-noapte, cel mai probabil din cauza jarului cazut din soba pe materiale combustibile. Un barbat care locuia in acea casa a fost ajutat de vecini sa iasa, pana la sosirea echipajelor de pompieri. La fata locului s-a intervenit cu trei autospeciale de stingere…

- Sursele de incalzire improvizate sau necuratate au provocat sute de incendii si au luat zeci de vieti in Prahova, anul trecut. Concret, in 2019 s-au produs 627 incendii in urma carora 12 persoane au murit și alte 24 au fost ranite. Astfel de situatii se pot preveni, spun pompierii militari prahoveni…

- Comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides, le-a cerut joi statelor membre ale UE sa faca tot ce este necesar pentru ''a evita o izolare generalizata'', intr-un moment in care accelerarea epidemiei determina tot mai multe state europene sa inaspreasca masurile antiepidemice, transmite…

- Intr-o postare pe facebook, Victor Negrescu transmite ca este timpul ca pandemia sa fie scoasa din zona politica. In opinia aestuia, situația a devenit dramatica, iar guvernanții trebuie sa știe ce au de facut. „Situația in Romania a devenit, din pacate, dramatica. Numarul de noi imbolnaviri de COVID-19…

- Atenție pe unde treceți ! Pericol la tot pasul in Centrul Vechi al municipiului Satu Mare. Pompierii au intervenit azi (7 octombrie) dupa-amiaza sa inlature tencuiala care se desprinde de pe pereții Casei albe din Satu Mare. S-a intervenit la timp, reusindu-se astfel prevenirea unei nenorociri. Cunoscuta…

- Elon Musk spune ca el și familia sa nu se vor vaccina impotriva coronavirusului cand un vaccin anti-COVID-19 va fi disponibil. Musk a facut afirmația in timpul unui interviu acordat jurnalistei Kara Swisher de la New York Times publicat luni. In timpul conversației Swisher l-a intrebat pe CEO-ul Tesla…

- Plutonierul major Grigore Vladimir, in varsta de 39 de ani, pompier in cadrul ISU Prahova, a intervenit in cadrul unui accident rutier cu patru persoane ranite, dintre care trei incarcerate, chiar daca se afla i...

- Agitație mare in centrul Timișoarei, dupa ce un tanar s-a prabușit in Parcul Central. La fața locului a ajuns de urgența un echipaj SMURD care i-a acordat primul ajutor celui caruia i s-a facut rau. The post Video: Un echipaj SMURD a intervenit de urgența in Parcul Central din Timișoara, dupa ce un…