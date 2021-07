Stiri pe aceeasi tema

- Actualizare In urma activitaților specifice de cautare, acesta a fost depistat pe raza municipiului Targu Mureș, nefiind victima niciunei infracțiuni pe timpul plecarii voluntare. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș efectueaza cautari in vederea depistarii unui minor, de 12 ani, care…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Reghin au identificat in trafic joi, 8 iulie, in jurul orei 10.00, pe raza municipiului, un autoturism condus de un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Beica de Jos. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție…

- In aceste zile, Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar ROCRIS va fi modernizat și actualizat, a anunțat marți, 29 iunie, Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș."Astfel, vor fi primite in continuare cerereri de eliberare a cazierului, documentele urmand a fi eliberate in termenul…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat sambata, 22 mai, doi tineri, de 16, respectiv 20 de ani, din Sancraiu de Mureș, banuiți de tentativa la furt calificat. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean…

- In perioada 17-18 mai, sub autoritatea Institutiei Prefectului – Județul Mureș, politistii mureșeni, impreuna cu jandarmi si polițiști locali au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa…

- Astazi, pe DJ 152A, in localitatea Band, județul Mureș, a avut loc un grav accident de circulație in care șoferul unui autoturism a lovit puternic un copil. Din primele informații, șoferul, un barbat, de 76 de ani, din Targu Mureș, in timp ce conducea un autoturism, din direcția Șaulia- Targu Mureș,…

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a anunțat joi, 6 mai, prin intermediul unui comunicat, ca inspectori de specialitate din cadrul instituției au efectuat, recent, mai multe controale la Spitalul Clinic Județean Mureș – Secția de Boli Infecțioase,…

- In apropierea Sarbatorilor Pascale, organizatiile profesionale și sindicale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures, impreuna cu politistii mureseni, au inițiat o activitate umanitara, menita sa aduca puțina bucurie in sufletele unor persoane nevoiașe."La data de 29 aprilie, aceștia au…