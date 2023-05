Stiri pe aceeasi tema

- INSCRIEREA ESTE OBLIGATORIE… Inceputul a fost pe 16 mai a.c. și va dura pana pe 9 iunie, chemarea fiind lansata pentru copiii din ciclul preșcolar dar și elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal din Barlad și din comunele din imprejurimi. Toți sunt invitați sa se inscrie in vederea participarii…

- NERECUNOSCATORI… Decizia comisarului-șef Gabriel Nechita de a intra in rezerva imediat dupa ce a fost inlaturat de la șefia Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui a suprins pe toata lumea, mai ales ca acesta tocmai revenise la Barlad, unde urma sa-și reia activitatea. Dupa o scurta perioada de reflecție,…

- TUPEU…Scapati de magistratii de Apel de ani grei de inchisoare dupa ce au fost scosi nevinovati pentru infractiunea de constituire de grup infractional organizat, cei 11 rromi acuzati de trafic de tigari au prins curaj. Zilele trecute, acestia s-au adresat instantei cu contestatie la executare. Conform…

- CUMPLIT… In urma cu cateva minute s-a produs un accident rutier grav in Barlad, in zona Cotu Negru. Un barbat de 32 de ani s-a rasturnat cu ATV-ul. Victima este in stop cardiorespirator, acum se fac manevre RCP, pentru resuscitare! Sunt alocate doua ambulanțe SAJ Vaslui – substația Barlad, una fiind…

- Pentru inceput, trebuie sa va spunem ca numele adevarat al lui Zarug este Mihai Dan. Zarug, in varsta de 39 de ani, este pasionat de muzica. De altfel, acesta și-a facut debutul pe micul ecran in emisiunea „Canta acum cu mine”, de la Pro TV. Intre timp, Zarug, a ajuns la „Asia Express” și a facut pare…

- O ORA FARA LUMINA… Ora Pamantului, (Earth Hour) are loc sambata pe 25 martie 2023, in intervalul orar 20:30 – 21:30, cand va reuni inca o data milioane de oameni din intreaga lume care-și arata angajamentul fața de Planeta. Earth Hour a inceput in 2007, cand peste 2,2 milioane de oameni și 2000 de sedii…

- CUMPLIT… Situație extrem de grava pentru Cozma S., batranul de 94 de ani care s-a ars pe plita incinsa. Medicii de la Barlad ii cauta fara succes un loc la un Spital de Arși din țara. Intre timp, starea pacientului s-a inrautațit. Acesta a intrat in stop cardiorespirator, dar cadrele medicale au reușit…

- PE PODIUM… Atletismul vasluian ține steagul sus. Atleta Sorana Țuțu, de la CSȘ Barlad, a devenit vicecampioana naționala la atletism in proba de 20 de kilometri marș, la categoria Tineret. De asemenea, Sorana a luat argintul și cu echipa, alaturi de sportivele de la CSU Reșița (are dubla legitimare…