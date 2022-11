Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica la ora 12.15, sunt semnalate conditii de ceata densa, fenomen meteo care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Botosani, Tulcea…

- Centrul INFOTRAFIC: Ceața densa la Botoșani, fenomen meteo care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora sunt semnalate condiții de ceața densa, fenomen meteo care reduce vizibilitatea in trafic sub 200…

- Recomandam conducatorilor auto sa reduca viteza de deplasare in condiții de vizibilitate redusa, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A2 București-Constanța, tronsoanele kilometrice 10 – 64 și 170 – 212, se circula in condiții de ceața, vizibilitatea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca nu sunt sesizate evenimente rutiere care sa impuna restricții de circulație pe autostrazi sau drumuri naționale.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca, la aceasta ora, ceața afecteaza vizibilitatea in trafic sub 50-100 de metri, pe tronsoanele cuprinse intre km. 10-15 , 23-35, 160-162, pe A2 București-Constanța. De asemenea și pe A4 Ovidiu –Agigea, se circula in condiții…

- Guvernul a aprobat joi acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 929.100 lei pentru sprijinirea a 218 familii si persoane singure, care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii sau fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sanatate sau risca excluziunea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, 15 septembrie, incepand cu ora 19:00, se desfașoara un transport agabaritic pe traseul Port Constanța – Țandarei – Urziceni – DNCB –A1- Pitești – Ramnicu Valcea – Timișoara – Stamora Moravița PTF. Transportul este…

- In zona "Trei Iazuri", pe drumul european E585, intre Iasi si Roman, a cazut grindina in cantitati foarte mari. Peisajul s-a transformat radical, fiind mai specific iernii decat inceputul toamnei. Mai multi soferi au surprins fenomenul si au postat clipurile pe retelele de socializare. Administratia…