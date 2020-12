Atenție! Cod galben de ceață în aceste județe până la ora 22:00 Mare atenție la drum! Meteorologii au emis, joi, avertizari nowcasting Cod galben de ceața, ploaie și polei, valabile in județe situate in regiunile Muntenia și Moldova. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 22:00, in judetul Ilfov, local, se va semnala ceata, fenomen ce reduce vizibilitatea sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Totodata, in urmatoarea ora si jumatate, in zona joasa a judetului Neamt vor fi precipitatii sub forma de ploaie si exista conditii de depunere a poleiului.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

