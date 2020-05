Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, anunța ca azi s-a turnat primul strat de asfalt pe DJ 643 B, sectorul Stanești – Maciuca: ”Dupa ce, saptamana trecuta, s-a finalizat primul strat de asfalt pe DJ 678, pe sectoarele: Dragoești (7 km), Galicea (5,2 km), Budești…

- Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința participanților la trafic si a locuitorilor din zona faptul ca pe sectorul Savadisla – Lita – Liteni – Sacel situat pe drumul județean 107M au demarat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- BERBEC Aveti puncte de vedere diferite si le impuneti cu forta. Noroc ca o dati nitel si pe umor, ca sa fie mai usor de inghitit. E adevarat, unii se vor mai opune, ceea ce va motiveaza si mai tare. Sectorul publicistic este favorizat. TAUR Subconsientul dicteaza azi, iar acesta scoate la suprafata…

- In scopul prevenirii apariției cazurilor de toxiinfecții alimentare, in perioada Sarbatorilor Pascale cand in mod traditional sunt achizitionate, preparate si consumate o gama diversificata de alimente, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj, desfașoara controale…

- Un polițist a fost filmat, marți seara, in București, in Sectorul 2, in timp ce il bate, cu pumni, in fața, pe un tanar, pe strada.Incidentul s-a petrecut pe Șoseaua Iancului, marți seara. Pe imagini se vede cu un polițist lovește cu pumni un tanar. Un coleg de-al polițistului a incercat sa…

- Între cele mai importante lucrari care au fost reluate în ultima perioada sunt modernizarea strazilor Buna Ziua, Regele Ferdinand și Molnar Piuariu, respectiv la cele patru parkinguri din Manaștur și Hașdeu. De asemenea, va continua și amenajarea parcului de un hectar din cartierul…

- Doi eroi foarte îndragiți din lumea poveștilor vor fi protagoniștii spectacolelor finalului de saptamâna la Teatrul de Papuși „Puck" din Cluj-Napoca. Este vorba de prințesa Aurora și de Cipi/Cspike, piticul uriaș. Sâmbata, 29 februarie, de la ora 11, este programat…

- Trotinetele electrice vor putea circula doar pe pistele special amenajate, iar în cazurile în care acestea nu exista, circulația lor este permisa numai pe sectoarele de drum unde viteza maxima admisa este de 50 km/h. Este interzis și transportul pasagerilor pe trotinete electrice.…