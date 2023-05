Atenție clujeni: Se modifica modalitatea de comanda prin SMS a biletelor de transport metropolitane Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunta ca ȋncepand cu data de 10.05.2023 se va modifica textul de comanda pentru biletele metropolitane achizitionate prin SMS. Vor fi disponibile bilete de 1 calatorie ȋntre Cluj-Napoca și localitatea metropolitana, conform tarifelor aprobate. Pentru a achizitiona 1 Calatorie METROPOLITANA ȋntre Cluj-Napoca și localitatea dorita se va trimite prin SMS la 7479 numele localitatii sau codul scurt de comanda format din primele litere din numele localitatii, fara a utiliza diacritice. Exemplu: pentru biletul cu 1 calatorie Cluj-Napoca- Florești se… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

