Atenție! Chiar și în cazul simptomelor ușoare, Covid-19 lasă sechele interne „deloc neglijabile” Cercetatorii germani demonstreaza ca, și in situația in care Covid-19 a fost asociat cu simptome lejere sau moderate, funcțiile inimii, rinichilor, plamanilor și vaselor sanguine sunt afectate de o maniera minora, dar deloc neglijabila in cazul pesoanelor cu varste peste 45 de ani, transmite Sciences et Avenir. Acestor persoane li se recomanda o monitorizare post infecție. Deocamdata, majoritatea persoanelor infectate cu varianta Omicron prezinta simptome ușoare, care nu necesita spitalizare. Totuși se știe ca virusul este capabil sa afecteze, in cazurile severe, multe organe interne: plamanii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va incepe administrarea celei de-a patra doze de vaccin anti-coronavirus pacientilor cu sistemul imunitar slabit, a anuntat joi Nachman Ash, director general in ministerul sanatatii, citat de Reuters. Un spital israelian a administrat recent a patra doza de vaccin unui grup pentru testare,…

- Riscul de reinfectare cu varianta Omicron a coronavirusului este de peste cinci ori mai mare și nu este mai blanda decat tulpina Delta, arata un studiu realizat in Marea Britanie. Rezultatele studiului realizat de Imperial College din Londra s-au bazat pe datele Agenției de Securitate a Sanatații din…

- Germania se afla in pragul recesiunii in aceasta iarna, atrag atenția specialiștii. Cea mai mare economie a Europei se va micșora cu cu 0,5% in al patrulea trimestru al acestui an, comparativ cu al treilea, și va stagna in primele trei luni ale anului 2022, potrivit previziunilor publicate marți de…

- Potrivit Pfizer, paxlovid ”reduce riscul spitalizarii sau decesului cu 89% (administrat de la trei zile dupa aparitia simpromelor) si cu 88% (la cinci zile dupa aparitia simptomelor) fata de placebo”.Acest studiu a fost realzat pe un numar de 2.246 de pacienti cu risc mare de a face o forma grava de…

- Vaccinare anti-Covid: Doua doze de ser nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva tulpinii Omicron. STUDIU Vaccinare anti-Covid: Doua doze de ser nu furnizeaza suficienti anticorpi neutralizanti impotriva tulpinii Omicron. STUDIU Cercetatorii de la Universitatea din Oxford au descoperit…

- Potrivit Pfizer, paxlovid ”reduce riscul spitalizarii sau decesului cu 89% (administrat de la trei zile dupa aparitia simpromelor) si cu 88% (la cinci zile dupa aparitia simptomelor) fata de placebo”.Acest studiu a fost realzat pe un numar de 2.246 de pacienti cu risc mare de a face o forma grava de…

- Spre deosebire de cei cu studii medii, cei care au rețineri și au absolvit o facultate iși schimba foarte greu opinia. In Romania nu exista studii de o asemenea amploare. Cercetatorii americani de la Universitatea Carnegie Mellon și de la Universitatea din Pittsburgh și-au unit eforturile in primavara…