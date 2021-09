ATENȚIE! Certificatul verde intră în vigoare de azi Certificatul verde va fi obligatoriu in restaurante, la nunți și la activitați in spații inchise incepand de luni. Utilizarea documentului a fost aprobata vineri de Guvern. Masura se va aplica doar in localitațile in care rata de infectare este cuprinsa intre 3 și 6 persoane la mia de locuitori. Certificatul verde va fi folosit incepand de luni, conform deciziei de vineri a Guvernului. In județele/localitațile in care incidența cumulata la 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori și mai mica sau egala cu 6 la mie, noile norme prevad ca activitațile sunt permise doar cu participarea urmatoarelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

