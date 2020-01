Atenție! Ceață și polei, pe carosabil! Recomandăile polițiștilor pentru circulație Joi seara, 16 ianuarie 2019, situația meteo rutiera la nivelul județului Valcea se prezinta astfel: Drumul National 7, pe raza localitații Budești, se circula in condiții de ceața, vizibilitate pana in 150 m, pe alocuri sunt precipitații sub forma de chiciura, pericol de formare polei. Polițiștii recomanda conducatorilor auto sa adopte o conduita preventiva in trafic și sa aiba in vedere și urmatoarele recomandari privind circulația in condiții de ceața: - Sa circule cu viteza redusa, adaptata permanent condițiilor de drum, iar manevrele sa fie efectuate doar dupa o asigurare temeinica; - Sa foloseasca… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe DN 7, pe raza localitații Budești, se circula in condiții de ceața, vizibilitate pana in 150 m. Pe alocuri sunt precipitații sub forma de chiciura, pericol de formare polei. Conducatorii auto trebuie sa adopte o conduita preventiva in trafic. Politistii fac urmatoarele recomandari privind circulația…

- Reprezentanții IPJ Buzau informeaza ca pe DN2C (Padina – Caldaraști – Pogoanele) și pe DN2B (Cilibia – C.A. Rosetti – limita cu județul Braila) pe anumite zone este ceața cu vizibilitate sub 50m. Polițiștii rutieri le recomanda șoferilor: -sa foloseasca luminile de ceata, precum si sistemele de iluminare-semnalizare…

- Meteorologii au emis, luni, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate scazuta, valabile in orele urmatoare pe raza a 13 judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un avertisment imediat de Cod Galben pentru județul Cluj, in care atrage atenția asupra unor fenomene de precipitații mixte, care local ar putea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Zi sumbra pe șoselele din Timiș. Ceața și poleiul de pe carosabil le-au dat batai de cap mai ales șoferilor care nu au condus preventiv, date fiind condițiile meteorologice. In nici 24 de ore, mai multe autoturisme au ieșit de pe carosabil, s-au rasturnat sau au fost implicate in alt fel de incidente…

- Atentie la circulatia pe timp de ceata! Recomandari de la Politia Teleorman in Eveniment / on 17/12/2019 at 21:55 / Pentru a nu fi implicati in producerea de accidente rutiere, polițiștii teleormaneni vin cu o serie de recomandari pentru conducatoriI auto, privind circulatia in conditii de ceata.…

- Politistii rutieri recomanda participantilor la trafic sa respecte, cu strictete, regulile de circulatie, semnificatia indicatoarelor rutiere, sa adapteze permanent viteza la conditiile meteo si sa se informeze cu privire la acestea si tronsoanele de drum pe care le vor parcurge.

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Nușfalau au oprit in trafic, pe Drumul Național 1H, in noaptea de sambata spre duminica (19 spre 20 octombrie a.c.), un autoturism condus de un tanar de 26 de ani, din comuna Plopiș. La testarea cu alcooltestul s-a evidențiat o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool…