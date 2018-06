PARAZITII canta la Shine Festival 2018

Pe 30 iunie si 1 iulie va asteptam la Arenele Romane din Bucuresti la cel mai fresh festival al anului din Bucuresti, ajuns la editia a 5-a, Shine Festival! Parazitii, Rockabella, Navi, Rana si The Purple Dandies vor canta alaturi de Skillet, The Cat Empire, Subcarpati, Fratii Grime, The Mono Jacks, Cred Ca Sunt Extraterestru,… [citeste mai departe]