Atenţie ce cadouri de Crăciun alegeţi! ANPC avertizează asupra produselor contrafăcute Atentie ce cadouri de Craciun alegeti! ANPC avertizeaza asupra produselor contrafacute. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția, in aceasta perioada in care se cumpara intens cadouri, ca produsele comercializate in piețe sau prin vanzatori ambulanți pot fi contrafacute și chiar daunatoare pentru sanatate. “Produsele originale nu se vand la tarabe sau de catre persoane fizice cu sacoșa”, scrie șeful ANPC Paul Anghel, intr-un mesaj postat pe o rețea de socializare. El ii indeamna pe consumatori sa cumpere cosmetice numai din magazine sau raioane specializate și sa fie… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

