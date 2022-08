La aceasta ora se atesta trafic intensiv in punctul de trecere al frontierei Sculeni. Despre aceasta informeaza Poliția de Frontiera, transmite Știri.md. "PTF Sculeni: la intrarea in țara dinspre Rominia se atesta flux majorat de calatori și mijloace de transport. La controlul de frontiera s-au apropiat in jur de 50 de vehicule. Polițiștii de frontiera autorizeaza trecerea frontierei pe p