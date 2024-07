Stiri pe aceeasi tema

- In contextul lucrarilor la infrastructura rutiera de pe Valea Oltului ce au loc in perioada 8 iulie – 9 august 2024 pentru Autostrada Sibiu – Pitești, CFR Calatori va adapta capacitatea de transport feroviar de calatori pe tronsonul Ramnicu Valcea – Sibiu, in vederea preluarii cerințelor de trafic ale…

- Circulatia trenurilor de calatori va suferi mai multe modificari in perioada 1 – 9 iulie 2024, pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara intre statiile Tecuci – Tecuci Nord – Frunzeasca, solicitate si realizate de CFR SA, administratorul caii ferate, informeaza miercuri CFR Calatori.…

- Compania CFR SA anunța ca, in perioada 21 - 23 iunie 2024, viteza de circulație a trenurilor, care tranziteaza județele aflate sub incidența noilor avertizarii de Cod portocaliu și Cod roșu, va fi in continuare adaptata la condițiile meteo de temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta perioada.

- Circulatia trenurilor pe ruta Bucuresti – Pitesti – Craiova va suferi modificari temporare, ca urmare a unor lucrari la infrastructura feroviara, a anuntat, joi, CFR Calatori. In total, 21 de trenuri vor avea traseul și orele de plecare modificate, iar patru trenuri vor fi anulate. Citește și: DNA Pitesti.…