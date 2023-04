Atenție, călători! La PTF Leușeni-Albița se înregistrează trafic intensiv PTF Leușeni-Albița inregistreaza trafic intensiv de calatori și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, intrare in Romania. Cele patru autoritați de frontiera și vamale din Moldova și Romania activeaza in regim sporit pentru a degaja circulația transfrontaliera, potrivit Realitatea.md . mai mulți angajați in prima linie de control; folosirea la maxim a infrastructurii PTF Albița, fiind deschise mai multe artele de control; aplicarea procedurii REVERS, astfel ca pe langa cele 5 piste funcționale pe sensul de intrare in Romania au fost deschise suplimentar alte 2 de pe… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

- Se atesta trafic intensiv in punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni-Albița. Astfel, potrivit autoritaților, un flux majorat de calatori și mijloace de transport este pe sensul de ieșire din Republica Moldova, intrare in Romania, potrivit TV8 . De asemenea, poliția de frontiera indeamna…

- Poliția de Frontiera informeaza ca la aceasta ora se inregistreaza trafic intensiv in punctele de trecere Leușeni-Albița și Sculeni. De asemenea, un flux majorat și continuu este pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritațile menționeaza ca se lucreaza la capacitate, fiind intreprinse toate…

- Incepand de astazi, cele patru autoritați de frontiera și vamale din Republica Moldova și Romania au demarat in comun controlul coordonat in punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, sensul de intrare in Romania.

- Serviciul Vamal al Republicii Moldova informeaza ca, la moment se atesta un trafic sporit de camioane cu marfa in posturile vamale situate pe frontiera moldo-romana, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. „In același timp, capacitatea Serviciului Vamal de a perfecta un numar mai mare de autocamioane…

- Pe sensul de ieșire din Republica Moldova, intrare in Romania, s-au format mai multe mijloace de transport. Polițiștii de frontiera și funcționarii vamali intreprind toate masurile necesare pentru degajarea circulației transfrontaliera.

- In cadrul ședinței Guvernului Romaniei de miercuri, 22 februarie, au fost adoptate trei memorandumuri ce prevad aprobarea negocierii si semnarii Acordurilor bilaterale intre Republica Moldova și Romania. Astfel, va fi construit un pod rutier peste raul Prut, intre localitațile Albița (RO) și Leușeni…