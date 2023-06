Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de trecere a frontierei Sculeni și-a sistat temporar activitatea de control. Cauza ar fi defecțiuni tehnice pe linia de asigurare cu internet. Astfel, potrivit Poliției de Frontiera, a fost informat operatorul de prestare a serviciilor de internet, care a redirecționat in regim de urgența la…

- Accesul spre PTF Stinca din Romania este limitat din cauza lucrarilor de mentenanța desfașurate pe coronamentul barajului Stinca Costești, despre ce au anunțat autoritațile din Romania. Lucrarile sint planificate pentru 6 ore. Din acest considerent traversarea prin PTF Costești va fi restricționata,…

- Poliția de Frontiera anunța ca duminica, 30 aprilie, a fost sistata temporar activitatea punctului de trecere a frontierei cu Ucraina „Chișmichioi-Dolinscoe”. Motivul sistarii este deconectarea energiei electrice incepand cu ora 12:15 pe partea ucraineana.

- In atenția persoanelor care intenționeaza sa se deplaseze in țara vecina! Potrivit Poliției de Frontiera (PF), in punctul de trecere Leușeni-Albița se atesta trafic intensiv de calatori și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din R. Moldova, intrare in Romania. Cele patru autoritați de frontiera…

- 12:41 // Autoritațile din Romania au anunțat despre remedierea problemei și reluarea procesului de perfectare a camioanelor. 09:26 // Transportatorii ce intenționeaza sa traverseze frontiera prin punctul Cahul-Oancea sint atenționați ca la moment nu este posibila perfectarea camioanelor, din cauza unei…

- Poliția de Frontiera informeaza ca la aceasta ora se inregistreaza trafic intensiv in punctele de trecere Leușeni-Albița și Sculeni. De asemenea, un flux majorat și continuu este pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritațile menționeaza ca se lucreaza la capacitate, fiind intreprinse toate…

- Circulația prin punctul de trecere a frontierei Sculeni a fost reluata in aceasta dupa amiaza pentru toate tipurile de transport, anunța Poliția de Frontiera intr-un comunicat. De asemenea, potrivit sursei citate raman blocate punctele de trecere a frontierei Costești-Stanca și Lipcani-Radauți Prut.…

- Circulația prin PTF Costești-Stinca, PTF – Lipcani- Radauți Prut, PTF Sculeni-Sculeni este sistata, informeaza Poliția de Frontiera. Astfel, conform informarii din partea colegilor romani, se mențin restricții de circulație pentru județul Iași și Botoșani, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.