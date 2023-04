Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera va fi permisa, incepand de sambata, pe DN 57, in zona localitatii Berzasca, judetul Caras-Severin, pe o perioada de 10 minute la un interval de 30 de minute, doar pe timpul zilei. In zona se fac, in continuare, lucrari de curatire a versantului, dupa ce drumul a fost inchis din cauza…

- Avertizare Nowcasting COD GALBEN valabila pentru județul Dambovița in intervalul 28 februarie, ora 12 – 28 februarie, ora 15. In intervalul specificat se va semnala ceata ce va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m. Post-ul Atenție in trafic! A fost emis un Cod Galben de…

- Protecția Consumatorului: Atentie la martisoare! Pericolul real din metale sau pietre prețioase contrafacute pe tarabe Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, recomanda cumparatorilor sa fie atenti la achizitionarea bijuteriilor care vor fi oferite…

- IPJ Alba: Circulați cu atenție! Recomandari pentru participanții la trafic, in scopul prevenirii accidentelor in condiții de iarna IPJ Alba: Circulați cu atenție! Recomandari pentru participanții la trafic, in scopul prevenirii accidentelor in condiții de iarna Inspectoratul de Poliție Județean Alba…

- Circulația este blocata, duminica, pe Valea Oltului, la Caineni, de copacii rupți din radacina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara a anuntat ca, pana in a doua jumatate a lunii februarie, circulatia rutiera va ramane inchisa pe DN 57, pe Clisura Dunarii, in zona localitatii Berzasca, dupa ce marti seara a avut loc o cadere masiva de pietre. In cursul saptamanii viitoare,…

- Pericol in trafic! Mai multe mașini au fost implicate in accidente, in aceasta seara, la Tiraspol, din cauza poleiului care s-a format pe drumuri.Șoferii susțin ca crusta de gheața, care a acoperit strazile din oraș, a creat haos in trafic.

- Defileul Jiului este o bomba cu ceas. In aceasta dimineața, drumarii au intervenit pentru a degaja carosabilul in urma unor caderi masive de pietre. Reamintim ca in luna octombrie a anului trecut, un barbat și-a pierdut viața dupa ce o piatra a cazut pe autoturism. Alte doua pasagere din masina…