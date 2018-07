Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tranzacțiilor din sectorul energiei și al utilitaților, de la nivel global, a atins un record trimestrial, de 97 miliarde de dolari, în primul trimestrul al anului 2018. 15 tranzacții cu valori de mai multe miliarde de dolari cumuleaza 90% din valoarea totala a tranzacțiilor, se arata…

- Date alarmante facute publice de senatorul PNL Florin Citu. Acesta a facut public pe Facebook faptul ca deficitul bugetar al Romaniei a atins un nivel record.Citeste si: Carduri nefunctionale! Anuntul care va afecta toti clientii unei banci din Romania "Piata (investitorii) penalizeaza…

- Planurile de dezvoltare Amazon pentru 2018 sunt incredibile. Pe langa posibilitatea achizitiei unei banci, ce este vehiculata din ce in ce mai des pe piata, gigantul american ar avea in plan sa cucereasca piata europeana prin achizitia record Carrefour. Valoarea de piata a Carrefour este de 13 miliarde…

- Cu 2000 de lei, sau aproximativ 450 de euro, poți cumpara o mini vacanța, tehnologie, haine, provizii sau chiar timp. Piața e ofertanta, depinde de cat de bine te documentezi și ce nevoi ai, inainte de a decide in ce sa investești banii. Pentru a afla ce poți cumpara mai exact pe piața din Romania…

- Un anunț din mediul online i-a facut pe romani sa le sclipeasca ochii. „Sephora ofera vouchere de 500E la 1 Euro tuturor! The post Atenție mare pe Facebook: țeapa de la Sephora! Anunțul ii prostește pe romani. Sephora nu și-l asuma appeared first on Renasterea banateana .

- Credit Europe Bank si Cetelem se afla in plin proces de inrolare in programul Mastercard plata in rate, dupa ce OTP Bank a devenit emitent inrolat in urma cu cateva saptamani, a declarat directorul in managementul produselor in cadrul Mastercard Europa Centrala si de Est, Mihaela Ciupala, in cadrul…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a atins valoarea de 258 milioane de euro in primele trei luni ale acestui an, cu 35,66% mai putin decat cele 401 milioane de euro din aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor furnizate luni de firma de consultanta si audit Deloitte Romania, citate…

- Miercuri, 18 aprilie, se va afla numele celui care va conduce fotbalul romanesc pentru urmatorii patru ani. Candideaza actualul sef, Razvan Burleanu, Ionut Lupescu, Marcel Puscas si Ilie Dragan. In cazul in care "Kaiserul" va invinge, atunci il va numi pe Justin Stefan in functia de secretar general.…