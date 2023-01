Atenție Bădălău! Bianca Drăgușanu ”ciripește” la DIICOT Baronul PSD de Giurgiu Niculae Badalau a inceput sa aiba mari palpitații in arest ca urmare a ”ciripelilor” amanunțite la procurori a unor persoane apropiate de familia sa. Spovedaniile repetate ale Biancai Dragușanu Potrivit informațiilor furnizate de mai mulți baieți cu ochii roata, unul dintre personajele care a inceput sa dea din casa lui Badalau este chiar prietena fiului sau, starleta Bianca Dragușanu. Dupa ce s-a spovedit la DIICOT cu lux de amanunte despre relația cu Tristan Tate, milionarul care a fost arestat pe 29 decembrie 2022 sub acuzația de trafic de persoane și viol, ea a ajuns… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

