Atenție! Ați depus declarația 212? Miercuri, 25 mai, este ultima zi Persoanele fizice care realizeaza alte venituri in afara de salariu mai pot, doar pana miercuri, sa depuna Declaratia unica 212 privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate. Documentul trebuie completat tot pana pe 25 mai si de catre cei care au inregistrat pierderi. Formularul poate fi completat online direct la registratura organului fiscal sau trimis prin posta cu confirmare de primire. Presedintele ANAF, Lucian Ovidiu Heius. „Avem depuse pana acuma peste cinci sute treizeci de mii de declaratii. Noi ne asteptam sa fie undeva in jur de 800 de mii. Este o declaratie pe care persoanele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

