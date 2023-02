Atentie! ANM a emis o avertizare meteorologica nowcasting de tip cod galben de ninsori valabila pentru judetele Suceava, Bacau, Vrancea si Neamt

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 13 februarie, o avertizare cod galben de vant puternic, fiind vizate 20 de judete. Avertizarea va intra in vigoare marti dimineata si este valabila pana miercuri. Incepand de marți, 14 februarie, ora 08:00, și pana miercuri, 15 februarie, ora 02:00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite miercuri, 8 februarie, ca in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureșului și Moldovei, vremea va fi deosebit de rece, iar mai ales noaptea și dimineața va fi ger cu temperaturile minime care se vor situa in general intre -25 și -18 grade.Un cod…

- Zone din 25 de judete si Municipiul Bucuresti sunt vizate, pana sambata seara, de o avertizare Cod galben de ninsoare, viscol si intensificari ale vantului, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 ianuarie, ora 10:00 - 28 ianuarie, ora 22:00,…

- Una dintre cele mai cautate informatii, pe internet, in primele zile ale anului este „cand incepe scoala in 2023", potrivit Google Trends. Motorul de cautare a remarcat cresteri cu peste 40- de la o zi la alta in cautarile pentru calendarul anului scolar 2022-2023. Prima zi de scoala din anul 2023 este…

- Guvernul a decis, in ședința de astazi, alocarea sumei de aproape 190 milioane de lei pentru 66 de teatre, opere și filarmonici din Romania care funcționeaza in subordinea a 42 de unitați administrativ-teritoriale din 32 de județe. Suma reprezinta 2% din impozitul pe venit incasat in perioada 1 august-9…

- PERICOL… Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare Cod galben de depuneri de polei, ce vizeaza pana vineri la pranz 11 județe din nordul și estul țarii. Conform meteorologilor, in intervalul 1 decembrie, ora 12:00 – 2 decembrie, ora 12:00, in județele Vaslui Suceava,…

