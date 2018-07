Stiri pe aceeasi tema

- Legea nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului GDPR nr. 679/2016, care stabileste, printre altele, si conditiile in care angajatorii isi vor putea monitoriza video salariatii, a fost publicata in Monitorul Oficial. Actul normativ intra in vigoare marti, 31 iulie 2018, la…

- De aceasta data este vorba despre Legea pentru modificarea si completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție. In textul sesizarii, remarcam urmatoarea precizare: ”In plus, din stenograma ședinței Biroului permanent al…

- Firmele care primesc angajati in internship trebuie sa le ofere, obligatoriu, o indemnizatie de cel putin 580 de lei net pe luna, sa incheie cu acestia un contract pe o perioada de maximum sase luni, iar, daca internii sunt angajati ulterior si stau 2 ani in companie, angajatorii vor primi de la stat…

- Angajatorii vor putea sa-și monitorizeze video salariații sau sa le monitorizeze conversațiile numai in anumite condiții, acestea urmand sa fie stabilite prin lege. Este vorba de un proiect de act normativ promulgat marți de președintele Romaniei. Concret, angajatorii vor putea apela la monitorizarea…

- Luni, 16 iulie intra in vigoare Legea nr. 109/2018, promulgata inca din luna mai. Astfel, potrivit noilor prevederi, soferii care au nevoie de un duplicat al cartii de identitate a masinii nu vor mai trebui sa obtina aviz de la autoritatea care a facut inmatricularea. De asemenea, pierderea sau distrugerea…

- Luni, 16 iulie, intra in vigoare Legea nr. 109/2018, promulgata inca din luna mai. Astfel, potrivit noilor prevederi, soferii care au nevoie de un duplicat al cartii de identitate a masinii nu vor mai trebui sa obtina aviz de la autoritatea care a facut inmatricularea. De asemenea, pierderea sau distrugerea…

- Deputații au adoptat miercuri, 20 iunie, proiectul de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului. Potrivit proiectului de lege, ”prin antisemitism se intelege atat perceptia referitoare la evrei, exprimata ca ura impotriva acestora, cat si manifestarile verbale sau fizice,…

- Legislatia privind achizitiile publice a fost modificata prin ordonanta de urgenta nr. 45/2018, publicata in Monitorul Oficial din 6 iunie 2018, scopul declarant al acestor schimbari fiind “perfectionarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice”. In acest numar al #IntegrityPactsRO prezentam…