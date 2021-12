ATENȚIE! ANAF verifică milioanele câștigate de influenceri Inspectorii antifrauda fiscala verifica veniturile obținute din activitatea online de influenceri. Venituri de milioane de lei obținute de influenceri din traficul generat de pe Facebook, YouTube sau prin monetizarea prin Google AdSense nu au fost declarate de influencerii romani. ANAF se adapteaza evoluției tehnologiei și verifica veniturile obținute din activitați specifice mediului online, precum monetizarea publicarii de conținut multimedia pe website-uri, rețele de socializare și platforme audio-video (Facebook, YouTube s.a.), sau din vanzarea de programe/aplicații software pe platforme dedicate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

