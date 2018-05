Atentie! Alimentele sunt "fraudate" masiv in Europa. Tu stii ce cumperi de la raft? Comerciantii trebuie sa respecte reguli mai stricte atunci cand vine vorba de calitatea si siguranta alimentelor, in conditiile in care sute de produse falsificate ajung anual pe piata.



Singura modalitate prin care consumatorii din Uniunea Europeana, implicit din Romania, se pot asigura ca nu vor fi inselati, iar sanatatea nu le va fi pusa in pericol, este sa cumpere produse certificate international.



"Certificarea de produs pentru consumator reprezinta o garantie data de o piata specializata, este tocmai acea incredere ca ceea ce consumam respecta total legislatia europeana,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

