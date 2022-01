Dispeceratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza in legatura cu mesajele de tip SMS, nesolicitate, primite de utilizatori din Romania, in care erau informati ca ar urma sa primeasca un pachet prin curier rapid, acestea fiind de fapt tentative de atac tip phishing, transmite AGERPRES . „In spatele acestui mesaj se afla o tentativa de atac tip phishing, o incercare a atacatorilor de a extrage date sensibile de la utilizatori. Acest atac contine si o componenta de raspandire de malware, care se activeaza in momentul in care mediul de pe care se face click este unul cu sistem de…